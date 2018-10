»Wegweisendes Urteil«

Die Gewerkschaft Verdi hat die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Einstellungspraxis kirchlicher Einrichtungen begrüßt. »Das wegweisende Urteil schafft mehr Gerechtigkeit«, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Es sei »gut, wenn bei verkündigungsfernen Tätigkeiten auch für kirchliche Arbeitgeber nur noch die Eignung und Qualifikation zählen darf und nicht mehr so etwas sehr Persönliches wie der Glaube«. Sie forderte die Kirchen auf, »endlich auch in ihren Betrieben weltliches Arbeitsrecht anzuwenden«. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie kündigte hingegen an, den Gang vors Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu prüfen. Grundsätzlich hielten die Evangelische Kirche Deutschlands und ihr Wohlfahrtsverband Diakonie »am kirchlichen Arbeitsrecht und seiner Ausprägung einer christlichen Dienstgemeinschaft« fest.

Die Erfurter Richter hatten der Sozialpädagogin Vera Egenberger am Donnerstag Schadenersatz zug...