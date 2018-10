Helfende Hand

Peter Altmaier hilft, wo er kann. Die Türkei ist ökonomisch in eine Krise geraten? Kein Problem! Der Bundeswirtschaftsminister reist zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch nach Ankara, verhandelt dort mit gleich vier Ministerkollegen, kümmert sich um mögliche Investitionen – denn diese kann die türkische Regierung im Moment bestens gebrauchen. Wäre ja gelacht, wenn da nicht was geht. Zumal auch deutsche Firmen Interesse haben, Geld in die Türkei zu stecken. Das Land ist – Krise hin, Krise her – langfristig nicht nur ein lukrativer Absatzmarkt, sondern auch ein interessanter Produktionsstützpunkt für Lieferungen nach Nah- und Mittelost. Altmaier hilft, wie gesagt, gern, hat drei Dutzend Firmenvertreter im Schlepptau, deren Anliegen er unterstützen will, darunter Traditionskonzerne wie TKMS.

TKMS? Das ist Thyssen-Krupp Marine Systems, einer der wichtigen deutschen Rüstungskonzerne. Das Unternehmen liefert den türkischen Streitkräften U-Boote, kooperiert d...