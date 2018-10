Warnung vor dem Sklavenaufstand

Wie jede neue Technologie birgt auch die Künstliche Intelligenz (KI) eigene Chancen und Risiken. Im Silicon Valley ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der Hightechbranche der Auffassung, dass die Menschheit über kurz oder lang von einer Zivilisation superintelligenter Maschinen abgelöst werden wird. Es gibt dort einen regelrechten Kult um die »technologische Singularität«. Damit ist jener angeblich in naher Zukunft zu erwartende Zeitpunkt genannt, ab dem die von Menschen geschaffenen Artefakte so autonom geworden sind, dass sie ihre Entwicklung und damit die Geschicke des Planeten in die eigene Hand nehmen.

Ich neige dazu, das für eine sehr waghalsige Spekulation zu halten. Gleichwohl findet der Gedanke einer bevorstehenden Ablösung des Menschen als herrschende Spezies auch in Deutschland immer mehr Anhänger. »Die Singularität kommt auf uns zu wie ein Tsunami«, teilte beispielsweise der Wagniskapitalgeber Fabian Westerheide dem monatlich erscheinenden Wir...