Härtere Zeiten für Exporteure

Der deutsche Exportmotor gerät ins Stottern. Das zeigt die neue Prognose zum Wachstum der Ausfuhren, die der Außenhandelsverband BGA am Mittwoch vorlegte. Hatte der Verband bislang damit gerechnet, dass die Warenverkäufe aus der Bundesrepublik nach ihrer Zunahme 2017 um satte 6,2 Prozent in diesem Jahr um weitere fünf Prozent steigen würden, so hat er diese Annahme jetzt deutlich nach unten korrigiert. »Es zeichnet sich ab, dass wir das Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte nicht halten können«, teilte BGA-Präsident Holger Bingmann gestern in Berlin mit. Man gehe nun davon aus, dass die Ausfuhren dieses Jahr nur um 3,5 Prozent stiegen. Das wäre immer noch ein ordentliches Plus und mehr als die 2,8 Prozent, mit denen die Bundesregierung offiziell rechnet. Bingmann wies allerdings auch darauf hin, dass die Rahmenbedingungen sich erheblich verschlechterten. Ganz allgemein stünden zunehmenden Risiken »nur wenige Impulse für neues Wachstum gegenüber«. Der...