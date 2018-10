Stationen

Zum Fressen gern – welche Rechte haben Tiere?

Tier und Mensch, ein komplexes Verhältnis. Seit der Mensch Tiere gezähmt hat und mit ihnen zusammenlebt, werden diese Viecher in zwei Kategorien eingeteilt: in Nutztiere, die als Nahrungsquelle dienen, und in Haus- und Sporttiere, die dem Menschen als Partner zur Seite stehen. Um herauszufinden, welche Rechte Tiere haben, beobachtete ein Filmteam die Veterinäre und Helfer der Münchner Tierrettung bei ihren rationalen und emotionalen Entscheidungen über Leben und Tod.

BR, 19.00 Uhr

Re: Leben vom Müll der anderen

Die Abfallsammler von Rumänien

Seit über 20 Jahren wühlen Rozalia und ihr Mann Gheorghe im Müll – auf der Suche nach allem, was s...