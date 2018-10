Keine Fahne im Wind?

Derzeit mehren sich die Stimmen aus dem Unternehmerlager, die eine spürbare konjunkturelle Abkühlung in Aussicht stellen. BDI-Präsident Dieter Kempf verband diese Prognose vor zwei Wochen mit der Forderung nach einer Senkung der Unternehmenssteuern (jW berichtete). Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung rechnet dagegen mit einer Fortsetzung des »moderaten Aufschwungs« der deutschen Wirtschaft. Die Konjunkturprognose des IMK wurde am Dienstag in Berlin vom wissenschaftlichen Direktor des Instituts, Gustav Horn, vorgestellt.

Demnach lasse das Wachstumstempo im laufenden Jahr zwar etwas nach, stabilisiere sich 2019 aber wieder: Das Bruttoinlandsprodukt nimmt nach Berechnungen des IMK im Jahresdurchschnitt 2018 um 1,9 und 2019 um zwei Prozent zu. Damit senkt das Institut seine Prognose vom Juni nur geringfügig ab (minus 0,2 Prozent für das laufende, minus 0,1 Prozent für das nächste Jahr).

Die Wirtschaftsentwick...