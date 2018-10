Startklar für EU-Wahlkampf

Am Sonnabend kommen rund 150 Delegierte von Die Linke Nordrhein-Westfalen zusammen, um im Industriemuseum von Hattingen einen sogenannten Landesrat durchzuführen. Das höchste Gremium zwischen den Landesparteitagen soll sich mit Blick auf die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl schwerpunktmäßig mit den europapolitischen Positionen der Partei befassen und Empfehlungen für mögliche Kandidaturen aussprechen. Bereits am 24. September hatten die beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger ihre Unterstützung für Özlem Alev Demirel und Martin Schirdewan als Spitzenduo für den EU-Wahlkampf bekanntgegeben. Demirel ist ehemalige Landessprecherin der Partei in Nordrhein-Westfalen, und der aus Berlin stammende Schirdewan sitzt bereits für Die Linke als Abgeordneter im EU-Parlament.

Der Vorschlag fand sowohl beim Geschäftsführenden Parteivorstand als auch beim Präsidium des Bundesausschusses der Partei sowie bei der Mehrheit der Landesvorsitzenden breit...