Braunes Mekka

Im August musste die Thüringer Neonaziszene eine Schlappe einstecken. Ihr geplantes Konzert im 500-Einwohner-Dorf Mattstedt fiel wegen eigentumsrechtlicher Streitigkeiten um das Grundstück aus. Das will sie nun doppelt nachholen. Sie mobilisiert für Freitag und Sonnabend zu einem zweitägigen Festival unter dem Motto »Rock gegen Überfremdung«. Zunächst sollte es auf dem Marktplatz in Apolda stattfinden. Doch offenbar weichen die Veranstalter nun wegen »unkooperativer Behörden« in den 17 Kilometer entfernten 2.000-Einwohnerort Magdala aus, wie sie am Montag auf ihren Internetseiten verbreiteten.

Das demokratische Bündnis »Wir für Apolda« rechnet mit bis zu 6.000 Teilnehmern. Es ruft mit dem Netzwerk »Buntes Weimarer Land«, dem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) Weimar, dem Verein Mobile Beratung Thüringen (Mobit) und der Kirche zu Protesten an beiden Tagen auf. Die Organisatoren hatten eigentlich ein Bürgerfest in Apolda geplant, kündigten aber ber...