»Es braucht mehr Problembewusstsein«

Als Astronaut »Peter Ghost« engagieren Sie sich besonders in ostdeutschen Schulen, Kindergärten und Horten gegen Fremdenfeindlichkeit. In den anstehenden Herbstferien werden Sie fast täglich Ihr Programm »Hass? Ohne mich.« aufführen. Worum geht es?

Zunächst fing ich 2014 mit meinem kindgerecht aufbereiteten populärwissenschaftlichen Programm »Mit Apollo 22 zum Mars« an. Als »Peter Ghost« erzähle ich von meinem Flug mit dem »Knuddelmonster Benni«. Die Kinder lernen dabei viel über den Weltraum. Wenn man die Erde aus dieser Perspektive betrachtet, fällt vor allem eins auf: Man sieht keine Grenzen. Diese winzige Kugel ist die Heimat aller Menschen.

Ich erweiterte also mein Programm und berichte mit einer Powerpoint-Präsentation darüber, was Benni in einer Schule passiert ist: Mitschüler grenzen ein syrisches Mädchen aus, das noch nicht gut deutsch spricht. Benni redet mit allen Kindern. Am Ende werden sie sich einig: Sie wollen sich gegenseitig die Sprache d...