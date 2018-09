Partnerschaft vertieft

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Visite in Deutschland als gelungen bezeichnet. »Es war ein erfolgreicher Besuch«, sagte Erdogan am Sonnabend zum Abschluss der dreitägigen Reise. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) habe er »wichtige Themen ehrlich besprochen«, unter anderem wirtschaftliche Investitionen und wie man »effektiv gegen Rassismus und Islamophobie ankämpfen« könne. Merkel hatte am Freitag betont: »Wir haben vieles, was uns eint«. Sie nannte die Partnerschaft in der NATO, Fragen der Migration und den Kampf gegen Terrorismus.

