Ein Fall von Theaterdonner

Der deutsche Staat hat drei wohnungspolitische Instrumente definiert, die armen Menschen das Mieterdasein erleichtern sollen: den geförderten Sozialwohnungsbau, das Wohngeld und die Mietpreisbremse. Bedarf dafür gibt es: 40 Prozent der Haushalte in deutschen Großstädten müssen mindestens 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Wohnkosten aufwenden.

Zweifel, ob Wohnungspolitik unter sozialen Gesichtspunkten ernsthaft betrieben wird, sind angebracht. Eine am Dienstag veröffentlichte, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie der Autoren Andrej Holm, Stephan Junker und Kevin Neitzel zeigt, dass zuletzt keiner der drei genannten Hebel das bewirkt hat, was er – gemessen an der jeweiligen politischen Vorgabe – bewirken sollte. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung nennen die drei Autoren »ernüchternd«.

Das Wohngeld, das eigentlich verhindern soll, dass Haushalte allein wegen zu hoher Mietkosten in das Hartz-IV-System geraten, ist nach Einschätzung der drei A...