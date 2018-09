Im April hat das Bundesverfassungsgericht die aktuelle Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber beauftragt, die Besteuerung des Grundvermögens bis Ende 2019 neu zu regeln. Das Gericht hat offengelassen, nach welchen Kriterien sich die Erhebung der Steuer, die im Augenblick jährlich etwa 14 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen spült, in Zukunft richten soll. Eine Besteuerung auf der Grundlage des Boden- oder Grundstückswertes ist weiterhin möglich; bemängelt wurde in Karlsruhe, dass die angesetzten »Einheitswerte« im Westen der Republik zuletzt zum 1. Januar 1964 und im Osten zum 1. Januar 1935 tatsächlich festgestellt wurden. Damit sei, so die Verfassungsrichter, keine hinreichend realistische Berücksichtigung des aktuellen Marktwertes mehr möglich.

Das Münchner Ifo-Institut hat am Montag in Berlin eine Studie vorgestellt, die sich als Impuls für eine »ökonomisch sinnvolle Reform der Grundsteuer« versteht. In Auftrag...