»Das stünde der Stadt gut zu Gesicht«

Seit Wochen mobilisiert ein breites Bündnis in Frankfurt am Main, um Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, mit Protesten unter dem Slogan »Sei kein Horst« zu begrüßen. Der hatte ursprünglich am morgigen Dienstag in der Paulskirche beim »Bundeskongress nationale Stadtentwicklungspolitik« eine Rede halten wollen. Er hat jetzt abgesagt – und nun?

Ob er nun nach Frankfurt kommt oder nicht: Unser Protest ist berechtigt. Wir demonstrieren am Montag abend für eine liberale Asylpolitik. Wenn Seehofer von der »Migration als Mutter aller Probleme spricht«, ist das skandalös. Dagegen müssen wir aufstehen und ihm Paroli bieten. Als Innenminister ist er unhaltbar. Er muss zurücktreten.

Zudem geht es hier in Frankfurt um weitere Fragen: Wir wollen, dass diese Stadt zum »sicheren Hafen« für Geflüchtete erklärt wird. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, sollte sich dafür einsetzen, dass Menschen aus der Seenotrettung aufgenommen werden. Dafür müssen ...