Es bleibt schmutzig

Vor drei Jahren, am 18. September 2015, wurde bekannt, dass in den USA ein Ermittlungsverfahren gegen die Volkswagen AG eingeleitet wird; Gegenstand waren illegale Abschalteinrichtungen in den Diesel-Pkw des Herstellers. Mit denen ließ sich der Schadstoffausstoß unter Prüfbedingungen auf ein im Normalbetrieb weit überschrittenes Niveau verringern. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Freitag in Berlin eine kritische Zwischenbilanz zum Umgang mit dem »Dieselskandal« vorgelegt.

Ihr Geschäftsführer Jürgen Resch attestierte der Bundesregierung in dieser Angelegenheit »Totalversagen«. Seit September 2015 sei im Zusammenspiel mit den Konzernen versucht worden, den Skandal auf bestimmte Diesel-Pkw der Euro-5-Norm von VW – im Grunde auf ein einzelnes Motorenmodell – zu beschränken. Es sei vor allem die DUH gewesen, die durch eigene Tests nachgewiesen habe, dass auch BMW, Daimler, Porsche, Ford, Opel und weitere Hersteller aus dem Ausland illegale Abschalteinrich...