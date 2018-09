Re: Alltag für Demenzkranke

Eine Frage der Würde

Im baden-württembergischen Ostfildern ist das Thema Demenz schon lange kein Tabu mehr. Hier jedenfalls kann die 81jährige Felicitas Warth weiter auf dem Markt einkaufen gehen, trotz ihrer Krankheit. Die Händler wissen, wie sie damit umgehen können. Ostfildern bezieht erkrankte Menschen bewusst in das Stadtleben ein. Elf bürgerschaftlich organisierte Projekte bietet die Kommune an, von der Stadt und den Pflegekassen finanziert, von engagierten Bürgern umgesetzt: das Malatelier, Sportstunden, Besuchsdienste, Handwerkshilfen oder Tagesbetreuungsdienste. So kann die letzte Zeit des Lebens ausse...