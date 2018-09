Ablenkungsversuch mit Nachspiel

Es könnte eng werden für Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der Ende vergangener Woche die Authentizität eines Videos in Zweifel gezogen hatte, das Übergriffe auf Geflüchtete in Chemnitz zeigt. Außerdem hatte er – ebenso wie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) – behauptet, es habe keine von Neonazis veranstaltete Hetzjagden in der Stadt gegeben. Am Mittwoch nachmittag musste Maaßen im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste und am Abend im Innenausschuss des Bundestags Stellung nehmen.

