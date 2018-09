Krieg der Träume – 1918–1939

Die Folgen 4 bis 6 der Fernsehserie über den Weg Europas im 20. Jahrhundert. Diesmal geht es unter anderem um Moskau als Sehnsuchtsort aller, die von einer kommunistischen Gesellschaft träumen, Deutschland in der Hyperinflation und Menschen im Elend der Armenviertel.

Arte, 20.15 Uhr

Gran Torino

Berührende Kinokunst von und mit Clint Eastwood: Nach dem Tod seiner Frau hält der verbitterte Koreakriegsveteran Walt Kowalski allein die Stellung in seinem heruntergekommenen Detroiter Vorortviertel, in dem jugendliche Banden ihr Unwesen treiben. Seinen neuen Nachbarn, die einer asiatischen Minderheit angehören, be...