Re: Rebellen lieben Cash

Pro und contra Bargeld in Schweden

1661 waren die Schweden die ersten, die Banknoten aus Papier ausgaben: Nun wollen sie als erstes Land Münzen und Scheine wieder abschaffen. Viele Schweden aber lehnen die E-Krone ab und beharren auf Bargeld als Zahlungsmittel – und das ist eines der sympathischeren Themen vor den schwedischen Parlamentswahlen am 9. September. Die Sache mit dem Bargeld ist noch einigermaßen undurchsichtig. Was nicht geht, ist das, was derzeit in Deutschland passiert: Überall werden Geldautomaten abgebaut, aber das Zahlen mit Karte ist oft nur eingeschränkt möglich. Die meisten Kneipen und Bars wollen sich nicht auf die Finger und in die Kassen schauen lassen.

Ar...