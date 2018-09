Ständig werden mir per Mail besonders preisgünstige Handtaschen angeboten. Warum Handtaschen, warum mir? Es gab mal in Westdeutschland kurz den Versuch: Männerhandtaschen. Nach einigen halbherzigen Anläufen waren sie als Schwulentäschchen verschrien und verschwanden wieder aus dem Weichbild der Stadt. Übrig blieben nur die Pfeifentäschchen, die so ähnlich aussahen.

Derweil steigerte sich das Interesse an Frauenhandtaschen als Gadget oder Requisit weltweit bis hin zur Massenproduktion gefälschter Markenprodukte. Neulich wurde »die teuerste Handtasche der Welt« für 244.000 Euro versteigert: ein zehn Jahre altes »Birkin Bag«, einst für die Schauspielerin und »Je t’aime«-Sängerin Jane Birkin kreiert.

Der Kölner Künstler Hans-Peter Feldmann hat mal eine Reihe von Frauen angesprochen und sie gebeten, ihm für 500 Euro ihre Handtasche zu überlassen, für eine Ausstellung. Es ging ihm dabei um den Inhalt, also nicht um Mode, sondern um ethnologische Alltagsforschun...