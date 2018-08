Das perfekte Herrchen

Passt perfekt heute – erst Herrchen, dann Diener; leider läuft beides parallel, aber es gibt ja Mediatheken. Also zunächst dies: Einen Hund von seinem Schicksal im Tierheim erlösen und selbst zum Hundebesitzer werden – diesen Traum hegen viele. Markus Richter unterstützt diese potenziellen Sklaven der Lauflust eines Tieres. Wann endlich bundesweit die Pflichtprüfung alias der Beißschein für Fiffis Frau- und Herrchen kommt, steht wohl in jenen Sternen, in denen auch das Tempolimit auf deutschen Autobahnen verhungert.

BR, 20.15

Der Diener

Aber der Mensch ist natürlich nicht besser: Tony, ein Lebemann der britischen Oberschicht, stellt Hugo Barrett als Diener an. Kaum ist dieser im Dienst, beginn...