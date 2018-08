Steht auf, Genossinnen!

Zwölf Stunden täglich schuften, Sprechverbot, missbraucht von den Aufsehern, alles für einen Hungerlohn. Nein, wir sind nicht bei Aldi-Nord: So sah 1890 die Realität der Arbeiterinnen in der Seidenfabrik Duplan nahe Grenoble aus. Die junge Seidenspinnerin Lucie Baud arbeitet seit ihrem zwölften Lebensjahr in der Fabrik und erlebt dort zusammen mit den anderen Frauen die Hölle auf Erden. Sie wird im Frankreich des 19. Jahrhunderts zu einer Ausnahmeerscheinung. Als ihr Chef Duplan der Belegschaft den Lohn um die Hälfte kürzt und billige italienische Z...