Er-, Sie-, Ich-Lebnisse

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Der M-Klub ist uns von zwei Bühnenstars empfohlen worden. Im letzten Herbst bin ich in Prima Prishtina noch ständig von jungen Menschen gefragt worden, ob sich das Nachtleben mit dem in Berlin messen lasse. Ich musste ständig antworten: Kinder, ich bin über sechzig Jahre alt, was soll ich vom Nachtleben Ahnung haben? Ich sitze am Schreibtisch, wenn die angesagten Klubs ihre Pforten öffnen, oder bin längst im Bett.

Jetzt sind wir eine Stunde zu früh am M-Klub. Er öffnet wie viele hier um Mitternacht. Also wird der Imbiss gegenüber unser Ersatzerlebnisbereich. Von zwei Tellern essen wir vier je zehn Teile und werden dabei von kichernden Jungs angesprochen, die sich wirklich albern benehmen. Sie schwafeln irgendeinen Blödsinn, den wir nicht kapieren. Hin und wieder erscheint ein energisch wirkendes, dickliches Mädchen, dass uns nic...