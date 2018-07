Angst vor dem Ausverkauf

Glaub der Kapitalseite kein Wort! Beim Autobauer Opel zeigt sich gerade, dass Belegschaften und Beschäftigtenvertreter gut damit beraten wären, sich im Zweifelsfall an diese Maxime zu halten. Der Opel-Betriebsrat ist sauer. Er fühlt sich vom Management betrogen und belogen. Schließlich soll der Opel-Eigentümer Peugeot SA (PSA) nach einem Bericht der französischen Tageszeitung Le Monde vom Mittwoch beabsichtigen, Teile des Entwicklungszentrums des deutschen Autobauers im hessischen Rüsselsheim zu verkaufen. Dies würde jedoch bedeuten, dass schon länger über einen Verkauf gesprochen wurde. Bisher hatte das Management Verkaufspläne gegenüber der IG Metall und den betrieblichen Interessenvertretern stets dementiert.

Entsprechend groß ist nun die Unruhe in der Belegschaft. Am gestrigen Donnerstag fand deshalb am Stammsitz in Rüsselsheim eine kurzfristig einberufene Betriebsversammlung statt. Die Beschäftigten sollten dort über die Zukunft des Forschungs- und E...