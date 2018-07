Asylpolitik: Union weiter uneins

Nachdem sich CSU-Vertreter in den vergangenen Wochen lautstark auf die Brust getrommelt hatten, gab sich Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Sonntag mittag zunächst wortkarg. Auf dem Weg zur Vorstandssitzung in der Münchner CSU-Zentrale ging er wortlos an den wartenden Journalisten vorbei. Dort wollte die Führung der bayerischen Regionalpartei darüber entscheiden, ob die Ergebnisse vom Brüsseler EU-Gipfel aus ihrer Sicht ausreichend sind. Seehofer hatte mehrfach gedroht, er werde Geflüchtete im nationalen Alleingang an der Grenze der BRD zurückweisen, falls diese bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. In der Folge verschärfte sich der Streit zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik.

Am Nachmitta...