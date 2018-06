»Aufrappeln gewohnt«

Ein Rapport bei Karl Nendel (geb. 1933) sei »kein Vergnügen« gewesen, meinte Richard Schimko, einst Forscher am Berliner Werk für Fernsehelektronik (WF) und nach 1990 erfolgreicher Unternehmer, am Donnerstag über den früheren »General der Mikroelektronik« in der DDR. Unter diesem Titel erschienen bei Rohnstock Biografien/Edition Berolina dessen Erinnerungen. Nun hatte der Verlag zur Buchvorstellung in den »Industriesalon Oberschöneweide« eingeladen. Etwa 60 Interessierte folgten den Ausführungen von Nendel, Schimko und Klaus Schumann, früher im Halbleiterwerk Frankfurt an der Oder tätig, mit sichtlicher Zustimmung. Nendel, einst Staatssekretär (1967–1989) und von 1977 bis 1989 erster und einziger DDR-Regierungsbeauftragter für Mikroelektronik, wurden »Unnachgiebigkeit und Härte« nachgesagt. Er selbst beschrieb seine Aufgabe so: »Mittag entschied, Schalck-Golodkowski beschaffte das Geld, ich sorgte für die Technik.« Mit dem für Wirtschaft zuständigen Mitgl...