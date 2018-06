»Es gilt das Recht des Stärkeren«

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, TdL, hat die laufenden bundesweiten Verhandlungen zu Entgeltregelungen im öffentlichen Dienst abrupt platzen lassen. Warum?

Die TdL hat in der vergangenen Woche durch ihren Geschäftsführer Knut Bredendiek die vereinbarten und bereits terminierten Verhandlungen abgesagt. Es sollte über die Weiterentwicklung der Entgeltordnung der Lehrkräfte und über die Tarifierung der betrieblich schulischen Ausbildungsgänge im Gesundheitswesen beraten werden. Die Absage kam für die Kollegen sehr kurzfristig. Sie kamen ja aus dem gesamten Bundesgebiet angereist.

Wie lautete die Begründung?

Der Geschäftsführer der TdL hat den Abbruch der Verhandlungen damit begründet, dass Verdi zum Arbeitskampf an den Universitätskliniken in Düsseldorf und Essen aufgerufen und angekündigt hat, nach Prüfung der Urabstimmung dort in den Erzwingungsstreik zu treten. In diesen Tarifverhandlungen, die Haustarifverhandlungen sind und somit mit dem jeweili...