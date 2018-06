Wir und die Belgier: Grenzgeschichten

Heute treiben wir uns ein wenig an den Grenzen herum, zum Beispiel an denen von Nordrhein-Westfalen. An der Grenze zu leben bedeutet zweifellos auch, mit ihr zu leben. Bedeutet Einschränkungen, aber auch Chancen. Insbesondere was das Bier der Trappisten-Mönche anbelangt!

WDR, 20.15

Nachtcafé

Wenn mir Unrecht geschieht

Nun nach Süden. Unschuldig im Gefängnis, vom Geschäftspartner in die Pleite getrieben, der Exmann drückt sich um den Kindesunterhalt, lebt selbst aber in Saus und Braus: Erlittenes Unrecht bohrt sich tief in die Seele. Dies ist das Thema bei Michael Steinbrecher im Nachtcafé. Wir leiden mit.

SWR, 22.00

Sleeping Beauty

Die junge, phlegmatische Studentin Lucy geht einem Nebenjob ...