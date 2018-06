»Zerstörung der Vielfalt kann zum Kollaps führen«

Sie nahmen am Montag im Bundestag an der von der Fraktion Die Linke veranstalteten Konferenz »Menschenrechte und Medienfreiheit in der Ukraine« teil. Warum?

Erstens beschäftigt mich als ukrainischer Patriot dieses Thema, zweitens hat mich die Linkspartei dazu eingeladen, und drittens bin ich Präsident der »Socialisty«, der Sozialisten» der Ukraine. Wir sind an Kontakten zu europäischen Parteien sehr interessiert.

Zur gleichen Zeit trafen sich in Berlin die Außenminister Russlands, der ­Ukraine, Frankreichs und der BRD, das sogenannte Normandie-Format. Gab oder gibt es Verbindungen zu Ihren Kollegen? Sie waren ja auch Diplomat.

Ich war in den 1990er Jahren Sekretär der ukrainischen Botschaft in den USA, später war ich Botschafter in Schweden, von 2012 bis 2014 leitete ich das Außenamt in Kiew. Und nein: Es bestehen keine Kontakte zu den dort vertretenen Außenministern.

Sie waren 2013/14 in die Vorbereitung des Vilnius-Gipfels eingebunden, haben versucht de...