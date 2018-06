»Wie 0:10«

Die Wasserballer von Spandau 04 sind viermal Europacupsieger der Landesmeister geworden. Das freilich war bereits in den 80er Jahren. Da war die Qualifikation für das erstmals als »Final 8« ausgetragene Endturnier der Champions League (CL) am Wochenende in Genua nach langer Zeit des bestenfalls Durchschnitts ein ziemlich großes Hoffnungszeichen.

Im Finale (damals »Final 4«) standen die Wasserfreunde letztmals 2003 am selben Ort, im Piscine Sciorba, und wurden damals als Vierter Träger der Roten Laterne. Das wollte man diesmal vermeiden, aber es gelang dann doch nicht. Dabei wurde für den deutschen Rekordmeister deutlich, dass ihn gar nicht so viel von den siebe...