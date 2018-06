»Kommschonkommschon!«

Als die Sonne besonders heiß auf die Pferderennbahn Hoppegarten scheint, ist es Pfingstsonntag vor den Toren Berlins. Mehr als 10.000 Leute kommen, um sich irisch bedudeln zu lassen: »Irish Raceday« betitelt man die Veranstaltung. Koboldgrün verkleidet spart man sich einige Euros des Eintritts, bekommt man einen Plastikhumpen Guinness und eine Freikarte für das kommende Ereignis, das just an diesem Wochenende steigt. Das traditionelle »Fashion Weekend« sei »eins der wichtigsten gesellschaftlichen Events in ganz Berlin-Brandenburg«, tönt ein Offizieller. Auf der VIP-Tribüne befüllen sich die XY-Prominente...