Das Militärprogramm

Auf Spiegel online schreibt Arno Frank am Donnerstag nach einer besonders einfältigen »Maischberger«-Krawallshow zur Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: »Seit 2015 gab es mehr als hundert Sendungen über Flüchtlinge und Integration, den Islam im Allgemeinen und islamistischen Terror im Besonderen.« ARD und ZDF sind so etwas wie PR-Agenturen für all die Sarrazin, Gauland oder Höcke, die das Boot für voll erklären und Beachtliches vorweisen können. Ihre Vorläufer haben vor 25 Jahren das Grundrecht auf Asyl mit Hilfe der SPD »miniaturisiert« (Heribert Prantl), einige Tage später verbrannten in Solingen fünf Frauen und Mädchen türkischer Herkunft in einem Feuer, das Neonazis gelegt hatten. Wer Recht beseitigt, ermuntert die Rechten. Thilo Sarrazin ist ein Bestsellerautorautor, Alexander Gauland Oppositionsführer im Bundestag und Björn Höcke sagt auch nichts anderes als der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp. Der sieht die Bundesrepublik »durch die ...