Ende gut, alles schlecht

Die SG Dynamo Dresden hat in der abgelaufenen Saison ihre sportlichen Ziele allesamt erreicht, doch die Enttäuschung unter den Fans könnte nicht größer sein. Die Erwartungshaltung in der sächsischen Landeshauptstadt wächst bekanntlich seit Jahren in den Himmel. Nach dem Absturz der Schwarz-Gelben aus der Ersten Bundesliga vor über 20 Jahren konnten es keine Mannschaft und kein Trainer langfristig den Erfolgsfans wirklich recht machen. Das nun ausgerechnet der Fußballexperte und 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster in einem Interview bestätigte, dass die Mannschaft aus Elbflorenz das Potential hätte, in der Ersten Bundesliga zu spielen, trägt nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter bei.

Zuerst die Fakten: Mit 41 Punkten rettete sich die Sportgemeinschaft am letzten Spieltag vor dem Abstieg. Nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Stefan Kutschke (FC Ingolstadt), Akaki Gorgia (Union Berlin) und Marvin Stefaniak (VfL Wolfsburg) war klar, dass es ein sch...