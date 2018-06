Kanzlerin erbarmungslos

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorwurf einer Verwässerung der Stabilitätskriterien in der Europäischen Union durch ihre Reformvorschläge zurückgewiesen. Sie habe sich aber von dem Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, überzeugen lassen, dass auch kurzfristigere Kreditlinien sinnvoll sein könnten, sagte Merkel am Mittwoch in einer Befragung durch Abgeordnete im Bundestag. Als Beispiel nannte sie mögliche Herausforderungen Irlands durch den Ausstieg Großbritanniens aus der EU.

Merkel unterstützt den Plan, den ESM zu einem Europäischen Währungsfonds auszubauen. Es bleibe dabei, dass Kredite an Auflagen geknüpft werden. »Mit Rückzahlung des gesamten Geldes in einer kurzen Zeit.« Neben Krediten, die auf 30 Jahre angelegt und an strikte Auflagen gekoppelt sind, sind Laufzei...