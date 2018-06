Schuften bis zum Schluss

Der technologische Fortschritt macht es möglich: Mit sinkendem Arbeitsaufwand lässt sich immer mehr produzieren. Mehr Rentner zu versorgen, wäre aufgrund der Produktivitätsentwicklung kein Problem. Nicht so im Kapitalismus, wo der Staat dafür die unteren Erwerbseinkommen schröpft. Die Krise der Rente ist in aller Munde. Eine Kommission soll das Dilemma nun lösen. Am Mittwoch nahm sie ihre Arbeit auf, doch prinzipielles Umdenken ist dabei nicht gefragt. Dennoch fürchten die Dachorganisation der privaten Versicherungskonzerne, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und weitere Kapitallobbyisten bereits, dass die Vorschläge der Rentenkommission zu sozial werden könnten. Sie fordern erneut, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben.

Das Gremium, bestehend aus Vertretern von Regierungsparteien, Gewerkschaften, der Wissenschaft und Unternehmerverbänden, soll bis 2020 Vorschläge erarbeiten, wie es mit der Rente nach 2025 weiterläuft. »Es g...