Roque und Paolo

Einen schönen guten Morgen! Vor zwei Jahren ist der frühere Mittelstürmer des FC Bayern, Roque Santa Cruz, in seine Heimat Paraguay zurückgekehrt. Der Nationalheilige des südamerikanischen Agrarlandes heißt genau wie er. In der vergangenen Woche feierte der Rekordtorschütze der »Albirroja« (Nationalauswahl) die Meisterschaft der Guaraníes. 2:1 gewann er mit dem Klub seines Herzens, Olimpia, zu Hause in Asunción im Stadion »Verteidiger des Chaco« gegen Libertad. Nichts Geringeres als den Titel hatte Santa Cruz den Fans bei seiner Rückkehr versprochen. Im 100. Pflichtspiel für den »Decano« gewann er seinen vierten Stern. In der Vereinsgeschichte von Olimpia war es bereits der 41.

Im Alter von 15 Jahren debütierte der heute 36jährige Kapitän der Olimpistas in Paraguays Primera División. Drei Jahre und drei Titel später zog er auf den alten Kontinent und kickte dort sieben Jahre lang für den FC Bayern, mit dem er fünf Meisterschaften, vier DFB-Pokale und einm...