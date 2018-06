Lebenslanger Antifaschismus

»Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.« So endet der »Schwur von Buchenwald«, den einige der 21.000 Überlebenden des Konzentrationslagers in Thüringen aus 50 Nationen am 19. April 1945, nur wenige Tage nach der Befreiung, leisteten. Sie schworen es im Gedenken an die rund 56.000 Häftlinge, die in dieser menschengemachte Hölle den Tod fanden. Einer der Überlebenden, die dieses Versprechen gaben, war Hans Gasparitsch.

Anlässlich seines 100. Geburtstages hat die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora eine Broschüre über sein Leben und Wirken vor, während und nach der Zeit des deutschen Faschismus veröffentlicht. Der am 30. März 1918 geborene Stuttgarter wurde bereits zwei Jahre nach der Machtübertragung an die Nazis verhaftet – am 14. März 1935. Vorher hatten er und sein Freundeskreis, der si...