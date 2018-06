Niemand hat die Absicht …

Wladimir Putin hat dem österreichischen ORF ein einstündiges Interview gegeben. Das wird kurz vor wichtigen Staatsbesuchen oft so gemacht, überschreitet aber durchaus das Format eines halbtägigen »Arbeitsbesuchs«, wie ihn Putin gestern in Wien absolvierte. Die internationalen Agenturen brachten als eine der auf diesem Interview basierenden Meldungen die Aussage: Putin wolle die EU nicht spalten. Im Original klang das etwas nuancierter: »Ich kann mit einer großen Portion Überzeugung annehmen, dass wir nicht das Ziel haben, irgendetwas oder irgendjemanden in der EU zu spalten.« Niemand habe sozusagen die Absicht …

Ein paar Sätze weiter sagte Putin dann, Russland arbeite mit denjenigen zusammen, die mit ihm zusammenarbeiten wollten. Damit kam er der Wahrheit schon näher. Die EU ist nämlich selbst über ihr künftiges Verhältnis zu Russland gespalten. Neben einer antirussischen Fraktion aus Balten, Polen, Schweden, D...