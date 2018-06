Kundendienst in Paris

Von heftigen Protesten begleitet hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag seinen dritten Besuch bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron absolviert. Eine Visite, die nicht nur nach Ansicht der Opposition in der Nationalversammlung unnötig war. Isrealexperten wie der Autor und Journalist Vincent Nouzille sprachen, mit Hinweis auf die am Montag in Deutschland begonnene Europatour des Israelis, vom üblichen »Kundendienst« bei den »Freunden« in Berlin und Paris. Die drei wichtigsten Journalistenverbände des Landes nannten Netanjahus Anwesenheit in Frankreich »unerträglich« und verlangten von Macron, den Gast »zur Rechenschaft zu ziehen«.

In der Erklärung der Journalisten heißt es: »Die Repressalien in Gaza gegen die Zivilbevölkerung haben durch reelle Gewehrschüsse mehr als hundert Tote und an die 8.000 Verletzte zurückgelassen, unter den Opfern waren Kinder, Jugendliche und Nothelfer. Während der Demonstrationen zielten israelische Elit...