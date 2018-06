Nicht ganz fair

Ob es in ihrem Betrieb einen Tarifvertrag gibt, wissen 13 Prozent der Auszubildenden nicht, 14 Prozent halten Gewerkschaften für überflüssig, weiteren 20 Prozent sind diese egal, und ein Viertel glaubt nicht daran, dass sich mit einem Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen verbessern. Das sind einige Ergebnisse einer Befragung, die Frank Bsirske, der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, zum Auftakt der Verdi-Aktionswoche »Gute Ausbildung« am Montag in Berlin vorgestellt hat. Lediglich eine Handvoll Zuhörer hatte sich bei Bsirske in einem Nebenraum der Bundespressekonferenz eingefunden. Aufmerksamkeit erregen andere Akteure: Vor dichtgefüllten Reihen erläuterte ein paar Meter weiter Björn Höcke die rentenpolitischen Vorstellungen der Thüringer AfD.

Bsirske gab sich dennoch aufgeräumt. Schließlich habe die in Rede stehende Befragung vor allem gezeigt, dass die aktuelle Auszubildendengeneration »zentralen gewerkschaftlichen Werten in hohem M...