Geister der Vergangenheit

England, 1921: Nach dem Ersten Weltkrieg kommt die Autorin Florence Cathcart, die sich kritisch mit Schilderungen übersinnlicher Ereignisse und Begegnungen mit Geistern auseinandersetzt, in ein englisches Internat auf dem Land. Dort soll angeblich ein Geist umgehen. In der fast menschenleeren Schule gerät die sonst so rationale Wissenschaftlerin ins Zweifeln, gehen dort doch wirklich seltsame Dinge vor. Toll besetzt mit Rebecca Hall (Florence Cathcart) und Dominic West. GB 2011. Regie: Nick Murphy.

ZDF Neo, Sa., 20.15 Uhr

The Fog – Nebel des Grauens

Ein beunruhigender Film. In Antonio Bay, einem Fischerort an der Küste Nordkaliforniens, bereitet man sich auf die Feier zum 100. Jahrestag der Stadtgründung vor. ...