Donnerwetter in Hamburg

Milan Pein (SPD) hatte offenbar eine Vorahnung. Er hoffe auf »kritische und offene Worte« und erwarte »einen sachlichen Umgang und Ton«, schrieb der Vorsitzende des G-20-Sonderausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft. So stand es in der Einladung zur öffentlichen Anhörung, bei der am Donnerstag abend jeder Bürger seine Meinung zum Gipfel von Juli 2017 sagen konnte. Der Ausschuss wechselte dafür vom Rathaus in die St.-Johannis-Kulturkirche Altona. Wer auf eine besinnliche Wirkung des Ortes gesetzt hatte, wurde enttäuscht.

Von Beginn an kochte in der mit rund 250 Menschen voll besetzten Kirche heiliger Zorn hoch, auch noch knapp elf Monate nach dem Geschehen. Fast jeder der Dutzenden Beiträge war eine Ohrfeige für Senat und Polizei. Mehrfach gab es Rücktrittsforderungen an Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), der mit Polizeipräsident Ralf Martin Meyer gekommen war, und an G-20-Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde, der nicht erschien. Die Menge quittierte ...