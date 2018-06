In Rom wird wieder regiert

Drei Monate hat es gedauert, doch am gestrigen Freitag wurde in Rom die neue Regierung vereidigt. Die Koalition aus der rechten Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der rassistischen Lega kam im zweiten Anlauf zustande, nachdem Staatspräsident Sergio Mattarella am Donnerstag die Kabinettsliste des designierten Ministerpräsidenten Giuseppe Conte bestätigt hatte.

Lega-Chef Salvini wird Innenminister in der neuen Regierung. Er ist damit auch für Fragen der Einwanderung zuständig und hat schon angekündigt, eine halbe Million Migranten ausweisen zu wollen, die sich angeblich illegal im Land aufhalten. M5S-Führer Luigi Di Maio besetzt das Arbeitsministerium. Er will gemäß einem Wahlversprechen ein »Grundeinkommen« ...