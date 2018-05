Kiew im Blick

Gleich zwei Besuche deutscher Spitzenpolitiker in einer Woche – erst am Dienstag und Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, am heutigen Donnerstag Außenminister Heiko Maas – im selben Land. Das zeigt, da will einer was. Genauer gesagt: Es geht um zwei deutsche Interessen, von denen noch nicht klar ist, wie sie sich vereinbaren lassen.

Das erste Interesse ergibt sich aus der ukrainischen Innenpolitik. Nächstes Jahr stehen dort Wahlen an. Klar ist heute nur, dass Präsident Petro Poroschenko keine Chance auf eine Wiederwahl hat. Zumal die nächste Runde im ukrainischen Machtpoker für die BRD die Möglichkeit birgt, die Niederlage auszuwetzen, die sie 2014 gegen die USA erlitten hat. Zwar hatte Berlin damals einigen Anteil daran, dass der damalige Präsident Wiktor Janukowitsch abtrat. Aber was dann passierte, ...