Groeger, Beyer

Ein erfülltes Schauspielerleben! Noch vier Wochen vor seinem Tod stand Peter Groeger im Berliner Kriminaltheater auf der Bühne. Die Ehrenmitgliedschaft des Hauses konnte er dann im vergangenen Januar schon nicht mehr persönlich entgegennehmen.

Seit 1954 spielte der am Freitag vor 85 Jahren bei Köthen geborene Groeger immer wieder auch vor TV-Kameras (zuletzt in einem Dokumentarspiel als Walter Ulbricht). Schon mit 18 studierte er in Berlin Schauspiel. Er wirkte am Theater der Freundschaft und als Assistent von Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater. Der empfahl Groeger für das Regiestudium in Moskau.

Nach seiner Rückkehr ging Groeger 1966 als Regisseur und Sprecher zum Rundfunk, und tatsächlich ist seine Tenorstimme fast noch bekannter als sein Gesicht – wobei er sich als Roloff vom Militärischen Abschirmdienst in sieben Folgen des »Unsichtbaren Visiers« besonders einprägte. Er inszenierte Hörspiele von Günter Eich und Ilse Aichinger, adaptierte Werke vo...