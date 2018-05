Ausstand ausgesetzt

Wäre es nach der Gewerkschaft Verdi gegangen, hätten am Dienstag mit Beginn der Frühschicht rund 2.500 Beschäftigte des privaten Klinikkonzerns Helios in Norddeutschland die Arbeit niedergelegt. Das Unternehmen erwirkte jedoch am Montag abend eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht Kiel, die Verdi den Ausstand am dortigen Helios-Standort untersagt. Daraufhin blies die Gewerkschaft vorsorglich alle geplanten eintägigen Warnstreiks in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kurzfristig ab. Dies teilte der zuständige Verdi-Landesbezirk Nord am Dienstag mit.

»Die Entscheidung ist, ohne uns anzuhören, getroffen worden und für uns nicht nachvollziehbar, aber wir müssen das erst einmal so akzeptieren«, erklärte Steffen Kühhirt, Verdi-Landesfachbereichsleiter Gesundheit und Verhandlungsführer in dem Tarifkonflikt. »Wir haben uns, weil wir Rechtssicherheit für alle Beteiligten brauchen, auch wenn die einstweilige Verfügung nur für den Sta...