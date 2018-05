»Sie sagte, sie wolle aus dem Fenster springen«

Eine hochschwangere 21jährige ist aus einer Außenstelle des Transitzentrums Deggendorf in Bayern in Abschiebehaft gebracht worden. Ihr errechneter Entbindungstermin ist am 13. Juli. An diesem Mittwoch soll sie abgeschoben werden, ab Freitag ist dies aufgrund des gesetzlichen Mutterschutzes nicht mehr möglich. Was kam es dazu?

Am 14. Mai kam die Polizei mitten in der Nacht gegen 3.30 Uhr in die Einrichtung. Sie stürmte das Zimmer der 21-jährigen, wo sich auch deren Freund befand. Beide kommen aus Sierra Leone und sind seit August 2017 in Deutschland. Ihn drängten die Polizisten in ein anderes Zimmer und hielten ihn dort fest. Sie hatten Hunde dabei. Die 21-jährige war unbekleidet und geriet in Panik. Sie sagte deshalb, sie wolle aus dem Fenster springen. Für die Polizei war das Grund genug zu unterstellen, dass sich die Frau der Abschiebung widersetzen will. Es bestehe Fluchtgefahr. Noch am gleichen Tag wurde ein Haftbefehl erlassen und die Hochschwangere ...