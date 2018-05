Mit Blockaden zum Durchbruch

Erfolg für Brasiliens Fernfahrer. Nach tagelangen Straßenblockaden und dem Einsatz der Armee gegen die seit einer Woche streikenden Lkw-Fahrer, hat Präsident Michel Temer deren Forderungen am Sonntag (Ortszeit) doch noch nachgegeben.

Angesichts der Lähmung der Wirtschaft durch die Belagerung von Landstraßen und Tankstellen sagte Temer am selben Tag eine Senkung des Dieselpreises zu. Pro Liter lag der am Sonnabend im Schnitt noch bei knapp 3,80 Réal (0,88 Euro). Nun werde er um 0,46 Réal billiger, so der durch einen parlamentarischen Putsch an die Macht gekommene, äußerst unpopuläre Präsident. Dies entspricht einer Herabsetzung um rund zwölf Prozent. Der Dieselpreis soll nun für 60 Tage eingefroren und danach nur noch monatlich statt wie bisher täglich neu festgelegt werden.

Die bisherige Regelung war einer der Gründe für den ...