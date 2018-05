Klimakanzlerin war gestern

Die neue Bundesregierung ist offenbar fest entschlossen, die Energiewende, also den Umbau der Stromversorgung, erheblich zu verlangsamen, um einen »Artenschutz« für Kohlekraftwerke zu organisieren. Neuester Clou: Das vom Merkel-Intimus Peter Altmaier geleitete Bundeswirtschaftsministerium plant, den sogenannten Ökostrom-Vorrang einzuschränken.

Der wurde als erster Meilenstein zum Aufbau einer neuen, umweltfreundlichen Stromversorgung bereits in den 1990er Jahren eingeführt. Alles was Windkraft-, Solar- und Biogasanlagen an Energie produzieren, muss danach auch von den Netzbetreibern abgenommen werden. Nur wenn die Netze zu stark belastet sind, müssen Solar- und vor allem Windkraftanlagen, bei denen dies öfter vorkommt, heruntergeregelt werden. Genau diese Engpässe nimmt das Wirtschaftsministerium zum Anlass für seinen Vorstoß.

Konventionelle Kraftwerke können hingegen nur soviel Strom absetzen, wie ihnen die Sonne, Wind und Co. an ...