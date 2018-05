Lust am Mord

Die Methode bleibt: Destabilisieren, Bomben werfen, Regime change. Es ist die des Systems, der sogenannten Wertegemeinschaft, des imperialistischen Kriegskartells unter Führung der USA seit 1991, seit dem Ende der Sowjetunion. Die Bundesrepublik änderte damals ihre Außenpolitik zur Kenntlichkeit und ist stets dabei – von Jugoslawien über Afghanistan bis Mali und Syrien. Das westafrikanische Land versank nach dem Angriffskrieg auf Libyen und der Ermordung von dessen Staatsführer Muammar Al-Ghaddafi in Chaos und Bürgerkrieg. Syrien wurde durch eine koordinierte Aktion der Westmächte und ihrer Verbündeten fast um seine staatliche Existenz gebracht, an den russischen Streitkräften biss sich die neue Koalition der willigen Verbrechenshelfer die Zähne aus. Die deutsche Kriegsministerin Ursula von der Leyen bezeichnete am Donnerstag vergangener Woche den am gleichen Tag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangenen syrischen Staatschef Baschar Al-Assad a...