Die Dominanz des Dollars

Wir hatten das schon öfter: Die USA treten eine Wirtschaftskrise los, der Dollar wird stärker und viele andere Länder müssen es ausbaden. So war es zum Beispiel zu Beginn der 1980er Jahre und zugleich zur Amtszeit Ronald Reagans. Seine »Voodoo«-Ökonomie mit hohen Zinsen, gekappten Unternehmenssteuern und einem rasant wachsenden Rüstungshaushalt holte Kapital in Gottes eigenes Land, trieb den Dollar hoch, schadete der Weltkonjunktur und ruinierte die in Dollar verschuldeten Staaten Lateinamerikas.

Die heutige Situation ist nicht unähnlich. Die USA leisten sich eine destruktive Handelspolitik, zwingen ihre Verbündeten zu Sanktionen gegen Iran und Russland und verstärken die Kriegsgefahr. Stark in Dollar verschuldete Länder wie Argentinien und die Türkei sind erste Opfer.

Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land auf dem Globus, das sich eine derartige Politik leisten kann, nämlich eine Krise zu provozieren mit der guten Aussicht, der Ko...